Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на места атак БПЛА выехали прокуроры

Устранение последствий атаки беспилотников взяла на контроль краевая прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий атаки беспилотников 7 мая. В результате атаки беспилотников поврежден многоквартирный дом в Перми.

Жильцы поврежденного многоквартирного дома были эвакуированы, пострадавших нет. В Пермском муниципальном округе после атаки БПЛА повреждено административное здание. Пострадал мужчина, ему оказана необходимая медицинская помощь.

По поручению прокурора Пермского края Павла Бухтоярова на места атак БПЛА для координации экстренных и оперативных служб выехали прокурор Перми Егор Шмырин и прокурор Пермского района Александр Теплых.

Следственный комитет РФ расследует ранение жителя Перми при атаке БПЛА. От атаки дронов погибли и получили ранения жители еще двух регионов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше