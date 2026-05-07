Shot: Госпитализирован ребенок, выпрыгнувший из окна горящего дома в Москве

Медицинские специалисты госпитализировали четырехлетнего ребенка, который выпрыгнул из окна квартиры на втором этаже жилого пятиэтажного дома в столичном районе Люблино, где произошел пожар. Возгорание потушил прохожий, который смог пробраться в жилище через окно. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Shot со ссылкой на источники.

— Возгорание было на кухне. После того как из окна выпрыгнул четырехлетний ребенок, туда забрался прохожий. Он потушил огонь и спас второго ребенка, он не пострадал, — говорится в публикации.

Второго ребенка также доставили в больницу, чтобы врачи осмотрели его. В момент пожара родителей детей не было дома, передает Telegram-канал.

О произошедшем стало известно вечером 7 мая — пожар произошел в доме, расположенном на улице Степана Шутова в Люблине.

5 мая в частном жилом доме в городе Выкса Нижегородской области возник пожар, в результате которого погибли пять человек. Прибывшие на место случившегося пожарные ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров.