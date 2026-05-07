Shot: Госпитализирован ребенок, выпрыгнувший из окна горящего дома в Москве

Медицинские специалисты госпитализировали четырехлетнего ребенка, который выпрыгнул из окна квартиры на втором этаже жилого пятиэтажного дома в столичном районе Люблино, где произошел пожар. Возгорание потушил прохожий, который смог пробраться в жилище через окно. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Shot со ссылкой на источники.