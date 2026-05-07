В Финляндии осудили мужчину за оскорбление русскоязычных депутатов

Ранее в Смоленской области суд приговорил местную жительницу к двум годам принудительных работ. Причина — оскорбительные посты о Дне Победы, которые она выложила в интернет. В апреле 2022 и 2023 годов 29-летняя осуждённая опубликовала в соцсетях и открытом паблике тексты. Они, по мнению следствия, выражали неуважение к обществу и негативно-пренебрежительное отношение к празднику.