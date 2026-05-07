В Финляндии осудили мужчину за оскорбление русскоязычных депутатов

По данным портала, жертвами признаны депутат городского совета Лаппеенранты, депутат регионального совета Южной Карелии и двое детей, находившихся рядом. Суд счёл высказывание оскорбительным, так как оно указывало на этническое происхождение и несло исторически негативную нагрузку.
Мужчина также толкнул одного из парламентариев, за что его признали виновным в нанесении лёгких телесных повреждений. Наказание — штрафы на общую сумму около 1 тысячи евро. Кроме того, он должен выплатить 400 евро депутату за телесные повреждения и 500 евро несовершеннолетней пострадавшей.
Ранее в Смоленской области суд приговорил местную жительницу к двум годам принудительных работ. Причина — оскорбительные посты о Дне Победы, которые она выложила в интернет. В апреле 2022 и 2023 годов 29-летняя осуждённая опубликовала в соцсетях и открытом паблике тексты. Они, по мнению следствия, выражали неуважение к обществу и негативно-пренебрежительное отношение к празднику.
