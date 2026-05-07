Мужчина порезал ножом священника в кафедральном соборе Калмыкии

В Элисте в Казанском кафедральном соборе вооруженный ножом мужчина напал на священника. Пострадавший — протоиерей Анатолий Скляров, пишет Baza.
По данным канала, после службы к Склярову подошел посетитель якобы поговорить на духовные темы, но беседа длилась недолго. Посетитель внезапно достал нож и бросился на священника.
Отец Анатолий сумел увернуться, но избежать ранений не удалось. У него задеты сосуды и нервы на руке.
Священника госпитализировали, ему сделали операцию. Нападавший сейчас в розыске.