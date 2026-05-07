Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 83-м году жизни скончался профессор ННГАСУ Александр Донин

Известному искусствоведу и педагогу было 82 года.

Источник: Комсомольская правда

Доктор искусствоведения, профессор Александр Донин скончался в Нижнем Новгороде. О смерти ученого сообщили в пресс-службе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Александра Николаевича не стало 5 мая 2026 года после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 82 года. В университете отметили, что профессор внес большой вклад в развитие отечественного искусствознания, а также архитектурно-художественного образования.

С ННГАСУ его связывала работа на кафедре художественного проектирования интерьеров. Здесь он преподавал в 2005—2006 и 2010−2011 годах. Коллеги вспоминают Александра Донина как талантливого лектора, глубокого исследователя и внимательного наставника, который всегда охотно делился знаниями со студентами.

Александр Николаевич родился 9 мая 1943 года. Всю свою жизнь он посвятил науке, преподаванию и развитию художественного образования. В вузе подчеркнули, что память о профессоре сохранится в сердцах всех, кто был с ним знаком.

Прощание с профессором состоится 8 мая в 13:00 в Нижегородском крематории на улице Зайцева, 27.

«Комсомольская правда — Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Александра Донина.