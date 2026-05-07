МАГАТЭ оповестили, что один БПЛА упал на здание центра по ЧС ЗАЭС

«Экспертов МАГАТЭ проинформировали о том, что один из более чем 20 беспилотных летательных аппаратов, обнаруженных 5 мая над Энергодаром — где проживает большая часть персонала ЗАЭС — по сообщениям, упал на здание, в котором размещается внеплощадочный центр по чрезвычайным ситуациям ЗАЭС, в результате чего были разбиты окна», — говорится в сообщении МАГАТЭ.