Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отпустил троих фигурантов дела об ЛГБТ*-книгах под запрет действий

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения троим фигурантам дела о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Источник: Life.ru

«В отношении Дмитрия Протопопова**, Артёма Вахляева** и Павла Иванова** избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — рассказал собеседник агентства.

Год назад их отправили под домашний арест по обвинению в организации экстремистской деятельности. Все трое внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. По данным СМИ, Протопопов** — один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum, Иванов** — директор по продажам, Вахляев** отвечал за склад и распространение литературы.

В апреле гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства были допрошены в СК по тому же делу. После допроса их отпустили под обязательство о явке, уголовное дело в отношении них не возбуждалось.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

**Лица, признанные экстремистами и террористами на территории РФ.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.