Четырехлетний малыш выпал из окна, спасаясь от пожара в Москве

На юго-востоке Москвы четырёхлетний ребёнок выпрыгнул из окна второго этажа, спасаясь от пожара в квартире. Второй малыш оказался заблокирован огнём, сообщает SHOT.
Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Степана Шутова в Люблино. В квартире находились двое детей без взрослых. Когда начался пожар, один из них выпрыгнул на улицу, второй остался внутри.
Очевидец, проходивший мимо, забрался в окно и самостоятельно потушил огонь. Он спас второго ребёнка, тот не пострадал.
Первого малыша госпитализировали. Второго также отправили в больницу для обследования. Родителей в момент ЧП дома не было.
