В Тамбовской области мужчина утонул, выпав из лодки и запутавшись в сетях

Ранее трое рыбаков, которые попали в шторм на Волге, утонули после того, как их лодка перевернулась. Изначально четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. Мужчины отправились рыбачить в районе хутора Громки. К полудню они не вернулись, после чего начались их поиски.