В Тамбовской области мужчина утонул, выпав из лодки и запутавшись в сетях

В Тамбовской области 38-летний мужчина упал с лодки в реку, запутался в рыболовных сетях и утонул. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает Следственный комитет России по региону.
По предварительным данным, мужчина рыбачил с лодки в водоеме рядом с селом Дуплято-Маслово, потерял равновесие и упал за борт. В результате он запутался в рыболовных сетях и утонул.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, начаты проверочные мероприятия, говорится в материале.
Ранее трое рыбаков, которые попали в шторм на Волге, утонули после того, как их лодка перевернулась. Изначально четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. Мужчины отправились рыбачить в районе хутора Громки. К полудню они не вернулись, после чего начались их поиски.