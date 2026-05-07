Под Волгоградом поймали BMW и водителя, которых разыскивали по всей России

В Светлоярском районе обычная проверка документов на дороге обернулось задержанием и водителя, и его кроссовера, так как оба числились в федеральном розыске.
Кроссовер BMW Х7 попался патрульным 3 мая, а за рулем машины сидел 36-летний житель Ставропольского края. Как оказалось автомобилиста разыскивали по всей России по подозрению в совершении кражи. Машина его также числилась в розыске.
После проверки и водитель, и автомобиль были задержаны для передачи тем, кто их разыскивал.
