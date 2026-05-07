Обманулся миражом: брестчанин увидел то, чего не было, и разбил чужую машину из-за ревности

В Бресте 42-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как в нетрезвом состоянии повредил чужой автомобиль. Подробности инцидента сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Все началось с заявления в милицию от пострадавшего владельца авто. Оперативники быстро установили личность хулигана. Как оказалось, мужчина изрядно выпил, и под действием спиртного ему привиделось, что в припаркованной машине сидит его бывшая девушка с новым кавалером.
Ослепленный яростью, ревнивец схватил металлическую трубу и начал бить ей по кузову и стеклам. При этом и автомобиль оказался совершенно постороннего человека, и подозрения брестчанина были беспочвенными: судя по кадрам камеры видеонаблюдения, в машине вообще никого не было.
Сумма ущерба составила более 850 рублей. Следователи возбудили против обманувшегося мужчины уголовное дело по статье за хулиганство.
