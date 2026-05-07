РЕН ТВ: Шесть юных спортсменок отравились в хостеле в подмосковном Тучково

В хостеле в подмосковном Тучково отравились шесть софтболисток возрастом от 11 до 13 лет — у них диагностировали острый гастроэнтерит. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, все пострадавшие отказались от госпитализации, врачи оценили их состояние как среднее, передает Telegram-канал.
26 апреля появилась информация о том, что в результате утечки химического вещества на основе хлора в бассейне в фитнес-клубе «СССР» на юге Москвы пострадали четыре человека. В целях безопасности из здания эвакуировали около 30 человек.
21 апреля мужчина и женщина пострадали после дезинсекции в хостеле в центре Москвы — им потребовалась помощь врачей.