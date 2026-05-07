Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 59 БПЛА, летевших на столицу

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в направлении Москвы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

5 мая режим ракетной опасности впервые ввели в Ханты-Мансийском автономном округе — предупреждение звучало в регионе на протяжении примерно 40 минут. В эту же ночь на территории Приволжского федерального округа также объявили ракетную опасность — сирены работали в большинстве крупных городов.

Ранее вражеский летательный аппарат нанес удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. При этом губернатор региона Дмитрий Махонин призвал местных жителей отправиться в укрытие при включении локальных систем оповещения.

