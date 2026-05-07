Силы ПВО за четыре часа уничтожили 101 украинский беспилотник над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа ликвидировали над регионами РФ и Черным морем 101 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили Минобороны России.
Как отмечает ведомство, в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотник.
Украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, а также акваторией Черного моря.
Немногим ранее российские средства противовоздушной обороны за этот же промежуток времени сбили 82 украинских беспилотника самолетного типа.