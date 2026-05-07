Службы Внукова работают в усиленном режиме на фоне ограничений

«В аэропорту Внуково по независящим от него причинам временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании вынужденно корректируют расписание. Персонал и наземные службы аэропорта работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.
Пассажирам предоставляют услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами в зависимости от времени ожидания. Во Внукове организованы детские комнаты, круглосуточно работают комната матери и ребенка и медпункт.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейса на онлайн-табло, в справочной службе и через чат-бот. Также об изменениях в расписании клиентов оперативно информируют авиакомпании.