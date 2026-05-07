Силы ПВО РФ за четыре часа сбили 101 украинский беспилотник

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём сообщил, что в столичном регионе силы противовоздушной обороны отразили атаку пяти украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. По его словам, на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб. Начиная с полуночи силы противовоздушной обороны сбили уже 41 украинский беспилотник на подлёте к столице, причём все цели были успешно поражены.