В Махачкале более 90 тысяч человек остались без света из-за пожара на подстанции

В Махачкале произошел пожар на подстанции, заявили в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Более 90 тысяч человек остались без электроснабжения из-за короткого замыкания и пожара на подстанции в Махачкале. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в г. Махачкала произошло возгорание на подстанции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате замыкания и возгорания обесточена подстанция, также частично обесточена Махачкала, 25 974 домовладений и многоквартирных жилых домов, 90 580 человек.

Также в ведомстве отметили, что на место направлены четыре человека и одна единица техники.

Ранее сайт KP.RU писал, что возле территории автозаправочной станции Каспийска в Дагестане вспыхнул пожар, площадь возгорания достигла 250 квадратных метров.

