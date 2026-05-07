В Махачкале более 90 тысяч человек остались без света из-за пожара на подстанции

Более 90 тысяч человек остались без электроснабжения из-за короткого замыкания и пожара на подстанции в Махачкале. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в г. Махачкала произошло возгорание на подстанции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате замыкания и возгорания обесточена подстанция, также частично обесточена Махачкала, 25 974 домовладений и многоквартирных жилых домов, 90 580 человек.
Также в ведомстве отметили, что на место направлены четыре человека и одна единица техники.
