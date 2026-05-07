Пермские студенты пели «Прекрасное далёко» в укрытии при атаке БПЛА

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Пермский край пережил 7 мая не самый простой день. Беспилотники атаковали административное здание под Пермью, одно из промышленных предприятий края и жилой дом в Перми. Пострадал стоящий рядом с домом корпус нейрохирургии (врачи продолжили операцию во время происшествия). После случившегося губернатор объявил об отмене массовых мероприятий в Перми 9 мая. Его примеру последовали главы муниципалитетов Пермского края. Подробнее о том, есть ли жертвы в результате атаки БПЛА и что говорят жители пострадавшего многоквартирного дома, можно узнать в отдельном материале.