Пермские студенты пели «Прекрасное далёко» в укрытии при атаке БПЛА

Студенты Пермского университета пели «Прекрасное далеко» во время эвакуации из-за угрозы атаки БПЛА 7 мая, передаёт URA.RU.
Речь идёт о прилёте беспилотников, в результате которого пострадали промпредприятие и административное здание под Пермью. Кроме того, в Перми оказался повреждён многоквартирный дом. Ранен один человек. К счастью, обошлось без жертв.
Учащиеся ПГНИУ рассказывают, что когда с утра по всей Перми звучали сирены, их попросили спуститься в укрытие. Студенческий хор в этот момент репетировал программу ко Дню Победы. В подвале ребята не растерялись и продолжили петь.
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале информационного агентства, — группа юношей и девушек, с удовольствием исполняющих песню из фантастического фильма «Гостья из будущего». Судя по записи, молодые люди держатся спокойно и не испытывают страха.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Пермский край пережил 7 мая не самый простой день. Беспилотники атаковали административное здание под Пермью, одно из промышленных предприятий края и жилой дом в Перми. Пострадал стоящий рядом с домом корпус нейрохирургии (врачи продолжили операцию во время происшествия). После случившегося губернатор объявил об отмене массовых мероприятий в Перми 9 мая. Его примеру последовали главы муниципалитетов Пермского края. Подробнее о том, есть ли жертвы в результате атаки БПЛА и что говорят жители пострадавшего многоквартирного дома, можно узнать в отдельном материале.