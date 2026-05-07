Собянин сообщил об уничтожении уже 61 БПЛА, атаковавшего столицу

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в направлении Москвы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
В тот же день вражеский беспилотник нанес удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. Кроме того, губернатор региона Дмитрий Махонин призвал местных жителей отправляться в укрытие в случае включения локальных систем оповещения.
4 мая в период с 09:00 до 15:00 отечественные силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями, а также Московским регионом.