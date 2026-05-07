В Калмыкии мужчина напал с ножом на священника

В Калмыкии мужчина нанёс удар ножом священнику, злоумышленник уже задержан, проинформировало МВД республики.
«Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений работнику церкви в Элисте», — указано в заявлении.
Согласно предварительным данным, нападавший нанёс ножевое ранение священнослужителю. В ведомстве уточнили, что происшествие случилось в церкви.
В официальном сообщении подчёркивается, что подозреваемого задержали сразу на месте инцидента и передали в следственные органы.
