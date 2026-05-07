Двое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

«ВСУ нанесли удары по восьми муниципалитетам нашей области. Пострадали два мирных жителя», — написал он в «Максе».
По информации губернатора, один мужчина пострадал при атаке беспилотника на служебный микроавтобус в селе Вознесеновка. У раненого диагностированы минно-взрывная травма и баротравма, его госпитализировали. Ещё один житель получил осколочное ранение плеча на чердаке собственного дома — он обнаружил мину, которая оказалась там после прошлого обстрела. Пострадавший также доставлен в больницу.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник намеренно атаковал служебный микроавтобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. В результате удара погибла женщина, ещё двое мужчин получили ранения, причём один из них находится в тяжёлом состоянии — у него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, проникающее ранение головы, а также осколочные ранения руки и ноги.
