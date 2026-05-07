Двое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

В результате ударов Вооружённых сил Украины по Белгородской области пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли удары по восьми муниципалитетам нашей области. Пострадали два мирных жителя», — написал он в «Максе».

По информации губернатора, один мужчина пострадал при атаке беспилотника на служебный микроавтобус в селе Вознесеновка. У раненого диагностированы минно-взрывная травма и баротравма, его госпитализировали. Ещё один житель получил осколочное ранение плеча на чердаке собственного дома — он обнаружил мину, которая оказалась там после прошлого обстрела. Пострадавший также доставлен в больницу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник намеренно атаковал служебный микроавтобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. В результате удара погибла женщина, ещё двое мужчин получили ранения, причём один из них находится в тяжёлом состоянии — у него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, проникающее ранение головы, а также осколочные ранения руки и ноги.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше