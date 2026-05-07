В Чувашии объявили ракетную опасность

В Чувашской Республике введен режим ракетной опасности. Информацию об этом распространило региональное управление МЧС через свой канал в мессенджере Max.
«Внимание, в Чувашской Республике объявлена ракетная опасность!» — говорится в опубликованном обращении.
Ранее, утром 7 мая, власти Чувашии и Татарстана объявили о введении аналогичного режима. В связи с этим образовательные учреждения — школы, колледжи и университеты — перешли на дистанционное обучение. Местные чиновники также порекомендовали временно воздержаться от посещения детских садов.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше