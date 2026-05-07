Волонтеры продолжают искать невысокого волгоградца, пропавшего год назад

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи волгоградцев в поисках Александра Рыжакова, пропавшего еще в 2025 году.
Последний раз 47-летнего мужчину видели 20 августа в областном центре. В тот день он был одет в красную футболку, шорты и шлепанцы. Из особых примет исчезнувшего мужчины указываются: рост около 160 см, темные волосы, карие глаза и нормальное телосложение.
Всех, кто что-то знает о месте нахождения Александра Рыжакова, просят сообщать по телефонам: 8 (800)700−54−52 или 112.
