«Доброе сердце»: коллега по клубу рассказал об убитом борце Дмитрии Исаеве

Спортсмен Дмитрий Исаев, которого застрелили в Калуге, был не только сильным атлетом, но и добрым и улыбчивым человеком. Об этом рассказал его коллега из клуба «Логово зверя» Сергей Алексеев.
— С Дмитрием мы вместе выступали на соревнованиях, в последнее время подружились. Я знаю его как доброго, хорошего, порядочного, отзывчивого человека. Очень спокойный, улыбчивый, доброе сердце у него, — приводит слова Алексеева «Российская газета».
Алексеев подчеркнул, что Дмитрий был воспитан как настоящий мужчина: он всегда защищал своих друзей и никогда не нападал первым.
О произошедшем стало известно утром 7 мая. Кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике и чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили прошедшей ночью в Калуге. Представители клуба выразили глубочайшие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Исаева. Дату и время прощания с ним объявят позднее. Кроме того, был организован сбор средств для поддержки семьи спортсмена. Информации о том, кто именно мог убить спортсмена, пока не поступало.