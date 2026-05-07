«Доброе сердце»: коллега по клубу рассказал об убитом борце Дмитрии Исаеве

О произошедшем стало известно утром 7 мая. Кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике и чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили прошедшей ночью в Калуге. Представители клуба выразили глубочайшие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Исаева. Дату и время прощания с ним объявят позднее. Кроме того, был организован сбор средств для поддержки семьи спортсмена. Информации о том, кто именно мог убить спортсмена, пока не поступало.