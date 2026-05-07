СМИ: китайский нефтяной танкер подвергся атаке вблизи Ормузского пролива

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось. Эскалация на Ближнем Востоке привела к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.