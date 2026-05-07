В Польше украинского подростка избили и поставили на колени

В Польше 14-летнего украинца избили и поставили на колени за попытку познакомиться с польскими девушками.

Источник: Аргументы и факты

В польском городе Ольштын произошёл инцидент с участием украинских подростков. 14-летнего юношу избили и принудительно поставили на колени после того, как он попытался познакомиться с местными девушками. Об этом сообщили Telegram-канал inPoland и генконсульство Украины в Гданьске.

Согласно данным, конфликт начался, когда 12-летний брат пострадавшего вместе с товарищем подошёл к группе польских девушек, чтобы завязать знакомство. Однако девушки вместо приветствия начали оскорблять мальчиков. Когда 14-летний парень вмешался, чтобы защитить младшего брата, одна из полячек ударила его по лицу.

После этого девушки позвали на помощь знакомых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Те избили 14-летнего подростка, заставили его встать на колени перед девушками и целовать их обувь. В результате полученных травм юноша провёл два дня в больнице.

Ранее сообщалось, что в Щецине двое поляков отрубили 15-летнему украинцу пальцы мачете.