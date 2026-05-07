Стали известны подробности об атаке на китайский танкер в Ормузском проливе

Нефтяной танкер, принадлежащий Китаю, подвергся нападению в Ормузском проливе, что стало первым подобным инцидентом с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом информируют китайское издание Caixin и агентство Reuters.
По информации Caixin, на борту судна возник пожар. Информация о пострадавших среди экипажа не уточняется. Ответственные за атаку стороны также пока не установлены.
Reuters уточняет, что инцидент произошел рядом с портом Мина-Сакр. Атакованным судном, вероятно, является танкер JV Innovation, зарегистрированный под флагом Маршалловых островов и предназначенный для транспортировки нефтепродуктов и химикатов.
Ранее сообщалось, что при ударе ВС США по судну в Карибском море погибли два человека.