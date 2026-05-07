В Дагестане мать осудили за убийство малолетней дочери

Как установлено во время судебного следствия, трагедия произошла 20 марта 2025 года. Находясь у себя дома в Каспийске, женщина нанесла малолетней дочери множественные удары рукой по лицу и затылку. Полученные ребенком травмы были квалифицированы как опасные для жизни. Девочка впала в кому и спустя месяц скончалась в больнице.