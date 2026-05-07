В Дагестане мать осудили за убийство малолетней дочери

Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы.

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Каспийский городской суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть дочери. Об этом сообщает Верховный суд Дагестана.

«Каспийский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как установлено во время судебного следствия, трагедия произошла 20 марта 2025 года. Находясь у себя дома в Каспийске, женщина нанесла малолетней дочери множественные удары рукой по лицу и затылку. Полученные ребенком травмы были квалифицированы как опасные для жизни. Девочка впала в кому и спустя месяц скончалась в больнице.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
