Домработница в Москве задержана за кражу ювелирных украшений на 1,2 млн руб

«В полицию за помощью обратилась жительница Москвы и сообщила, что из ее квартиры на проспекте Вернадского были похищены ювелирные украшения общей стоимостью 1,2 млн руб. В ходе работы по заявлению полицейские выяснили, что потерпевшая передавала ключи от жилплощади женщине, которая предоставляла услуги клининга и посещала квартиру еженедельно в течение длительного времени. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Проспект Вернадского и управления уголовного розыска московского главка задержали на ул. Лобачевского подозреваемую — 42-летнюю москвичку. Местонахождение похищенного устанавливается», — говорится в сообщении.