Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Домработница в Москве задержана за кражу ювелирных украшений на 1,2 млн руб

Столичные полицейские задержали домработницу за кражу ювелирных изделий из квартиры клиентки. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Западному административному округу.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию за помощью обратилась жительница Москвы и сообщила, что из ее квартиры на проспекте Вернадского были похищены ювелирные украшения общей стоимостью 1,2 млн руб. В ходе работы по заявлению полицейские выяснили, что потерпевшая передавала ключи от жилплощади женщине, которая предоставляла услуги клининга и посещала квартиру еженедельно в течение длительного времени. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Проспект Вернадского и управления уголовного розыска московского главка задержали на ул. Лобачевского подозреваемую — 42-летнюю москвичку. Местонахождение похищенного устанавливается», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности обвиняемой.