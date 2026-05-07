Ведерников: украинские БПЛА могут самоуничтожаться после падения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что украинские беспилотники могут быть оснащены системой самоликвидации после падения. По его словам, подобный механизм представляет серьезную угрозу для людей и способен привести к дополнительным разрушениям уже после нейтрализации дрона.
В ночь на четверг силы противовоздушной обороны вновь отразили атаку БПЛА на востоке региона. Обломки аппаратов упали в лесной зоне вдали от населенных пунктов, благодаря чему удалось избежать жертв и повреждения инфраструктуры.
Глава региона в своем Telegram-канале также обратился к жителям с предупреждением не приближаться к местам падения беспилотников и их фрагментам. Он подчеркнул, что такие объекты могут оставаться крайне опасными как для гражданских лиц, так и для сотрудников экстренных служб, работающих на месте происшествия.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.