Ведерников: украинские БПЛА могут самоуничтожаться после падения

Украинские беспилотники могут быть оснащены системой самоликвидации после падения.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что украинские беспилотники могут быть оснащены системой самоликвидации после падения. По его словам, подобный механизм представляет серьезную угрозу для людей и способен привести к дополнительным разрушениям уже после нейтрализации дрона.

В ночь на четверг силы противовоздушной обороны вновь отразили атаку БПЛА на востоке региона. Обломки аппаратов упали в лесной зоне вдали от населенных пунктов, благодаря чему удалось избежать жертв и повреждения инфраструктуры.

Глава региона в своем Telegram-канале также обратился к жителям с предупреждением не приближаться к местам падения беспилотников и их фрагментам. Он подчеркнул, что такие объекты могут оставаться крайне опасными как для гражданских лиц, так и для сотрудников экстренных служб, работающих на месте происшествия.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
