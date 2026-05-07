Нарушения выявили в нижегородском зоотеатре «Котодеревня»

Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя за отсутствие режима кормления кошек и ненадлежащий ветеринарный контроль.

В Нижнем Новгороде завершилась внеплановая проверка зоотеатра «Котодеревня», расположенного в ТРЦ «РИО». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия.

Специалисты осмотрели 19 кошек и проверили их ветеринарные паспорта. Несмотря на наличие необходимых прививок, инспекторы выявили ряд серьезных нарушений: в заведении отсутствовали утвержденные рационы питания, не соблюдались правила маркировки лекарств, а журналы уборки и наблюдения за животными велись с ошибками.

Кроме того, руководство не обеспечило должного ветеринарного контроля и не уведомило профильный комитет о случаях подкидывания чужих животных и признаках болезней у котят. По итогам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением штрафа.

Ранее сообщалось, что нелегальную свалку ТКО устроил хозяин участка в Княгининском районе.