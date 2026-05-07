В Израиле выявили первый случай хантавируса

Как сообщает издание Maariv, состояние больного оценивается как стабильное. Штамм вируса отличается от штамма вируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius в Йоханнесбурге.
Европейский штамм, найденный у израильтянина, передается человеку только от грызунов. Южноамериканский штамм «Андес», выявленный на судне MV Hondius, в редких случаях способен передаваться от человека к человеку.
После вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Сейчас судно направляется в Испанию, где пассажиров эвакуируют. На MV Hondius было 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа. По последним данным, на лайнере семь зараженных.