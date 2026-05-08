На Алтае мотопараплан потерпел крушение

В Алтайском крае неподалеку от села Курск произошла авиакатастрофа с участием мотопараплана. Информация о происшествии появилась в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, летательным аппаратом управлял местный житель. Во время полета мотопараплан потерпел крушение, в результате чего пилот получил смертельные травмы.
После трагедии транспортная прокуратура организовала проверку. Специалисты устанавливают причины падения и выясняют, соблюдались ли требования законодательства в сфере использования воздушного пространства.
Ранее в Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет, проводивший мониторинг лесных пожаров. В правоохранительных органах сообщили, что погибли два человека.