На Алтае мотопараплан потерпел крушение

В районе села Курск в Алтайском крае произошло крушение мотопараплана.

Источник: Аргументы и факты

В Алтайском крае неподалеку от села Курск произошла авиакатастрофа с участием мотопараплана. Информация о происшествии появилась в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, летательным аппаратом управлял местный житель. Во время полета мотопараплан потерпел крушение, в результате чего пилот получил смертельные травмы.

После трагедии транспортная прокуратура организовала проверку. Специалисты устанавливают причины падения и выясняют, соблюдались ли требования законодательства в сфере использования воздушного пространства.

Ранее в Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет, проводивший мониторинг лесных пожаров. В правоохранительных органах сообщили, что погибли два человека.