Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Махачкале свыше 90 тыс. человек остались без света из-за пожара

В Махачкале из-за пожара на подстанции, произошедшего в результате замыкания, свыше 90 тыс. человек остались без света. Об этом сообщили 7 мая на сайте Главного управления (ГУ) МЧС России по Республике Дагестан.

Источник: Reuters

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в городе Махачкала произошло возгорание на подстанции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента были обесточены территориальная подсистема, 25 974 домовладений и многоквартирных жилых домов. В тушении возгорания задействованы четыре специалиста и одна единица техники.

Позже стало известно, что электроснабжение было восстановлено.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану 7 мая сообщили, что в городе Каспийск загорелся комплекс автозаправочной станции (АЗС) на площади 250 кв. м. Позже в этот же день сообщалось, что пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше