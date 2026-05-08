В Махачкале свыше 90 тыс. человек остались без света из-за пожара

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в городе Махачкала произошло возгорание на подстанции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате инцидента были обесточены территориальная подсистема, 25 974 домовладений и многоквартирных жилых домов. В тушении возгорания задействованы четыре специалиста и одна единица техники.
Позже стало известно, что электроснабжение было восстановлено.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану 7 мая сообщили, что в городе Каспийск загорелся комплекс автозаправочной станции (АЗС) на площади 250 кв. м. Позже в этот же день сообщалось, что пожарные полностью ликвидировали возгорание.