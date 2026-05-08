Fox: США нанесли удары сразу по нескольким городам в Иране

США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X*.

Сообщается, что информация была получена от высокопоставленного представителя США, однако официального подтверждения со стороны Вашингтона пока не последовало.

Одновременно в западной части Тегерана были слышны взрывы. Иранские СМИ сообщили о работе систем противовоздушной обороны в столице. При этом ряд источников утверждает, что речь могла идти о проверке или тестировании средств ПВО.

По информации Гриффин, произошедшее не рассматривается американской стороной как начало нового этапа вооруженного конфликта.

Ранее издание Politico обратило внимание на то, что завершению конфликта между США и Ираном мешает, в частности, жесткая риторика американских властей. В Белом доме заявили, что Иран является главной угрозой Штатов на Ближнем Востоке.

* Соцсеть заблокировна в РФ по требованию Генпрокуратуры.

