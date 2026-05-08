Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника ВСУ, которые летели на Москву. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Министерства обороны РФ были уничтожены три БПЛА, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
В тот же день украинский беспилотник нанес удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. Кроме того, губернатор региона Дмитрий Махонин призвал местных жителей отправляться в укрытие в случае включения локальных систем оповещения.
4 мая в период с 09:00 до 15:00 отечественные силы противовоздушной обороны сбили 90 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями, а также Московским регионом.