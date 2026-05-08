Собянин сообщил о сбитии уже 74 БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять украинских БПЛА, которые летели на Москву. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбиты пять беспилотников ВСУ, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
Ранее ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. Губернатор региона Дмитрий Махонин призвал местных жителей отправляться в укрытие при включении локальных систем оповещения.
Утром 6 мая в результате атаки вражеского беспилотника на один из заводов компании «Мираторг» в Брянской области на территории предприятия произошел пожар, в результате которого один из производственных корпусов оказался уничтожен. В компании уточнили, что инцидент произошел на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе региона.