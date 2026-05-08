В штаб-квартире правящей партии Нидерландов прогремел взрыв

В штаб-квартире нидерландской парламентской партии «Демократы 66», расположенной в центральной части Гааги, произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники из правоохранительных органов.
Полицейские отметили, что лицо, подозреваемое в причастности к происшествию, уже задержано. Взрыв произошел около 21:00 по местному времени, при этом никто из людей не пострадал.
Премьер-министр Нидерландов и глава партии Роб Йеттен заявил, что взрывное устройство, представлявшее собой переделанную петарду, было подброшено в почтовый ящик у входной двери здания.
По мнению премьера, данный инцидент следует рассматривать как акт запугивания.
