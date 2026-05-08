Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NOS: в офис партии премьера Нидерландов в Гааге подбросили взрывное устройство

Была повреждена входная группа и окна здания, помещение заволокло дымом.

ГААГА, 8 мая. /ТАСС/. Неизвестный подбросил взрывное устройство в почтовый ящик штаб-квартиры нидерландской партии «Демократы-66», лидером которой является премьер-министр королевства Роб Йеттен. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, бомба сдетонировала, взрыв произошел в четверг, 7 мая около 21:00 по местному времени (22:00 7 мая мск). В результате инцидента была повреждена входная группа и окна здания, помещение заволокло дымом. В момент происшествия в штаб-квартире партии в Гааге проходило мероприятие ее молодежного крыла, в котором принимали участие около 30 человек. Никто из них не пострадал.

Полиция задержала подозреваемого спустя примерно час после инцидента. Йеттен прокомментировал произошедшее, назвав поступок злоумышленника «трусливым актом запугивания», а также поблагодарив полицию и пожарные службы за оперативную реакцию. Как отмечает NOS, это уже не первый инцидент у офиса партии: в сентябре 2025 года участники антииммиграционной акции протеста разбили окна того же здания. Тогда демонстрация переросла в масштабные столкновения с полицией, по итогам которых судимость получили около 30 человек.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше