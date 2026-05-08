Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После полуночи 8 мая уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО отразили новую воздушную атаку на Москву в ночь на 8 мая. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к городу уничтожены 13 беспилотников.

Сначала глава города заявил о трёх сбитых БПЛА, позже уточнив, что были поражены ещё десять целей. На местах падения обломков работают экстренные службы.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Налёт на Москву продолжается уже несколько дней. Вчера, 7 мая, силы противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных атак беспилотников на столичный регион. Число уничтоженных за сутки БПЛА составило 61.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше