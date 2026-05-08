Над Россией за четыре часа средства ПВО сбили 95 БПЛА

Силы ПВО сбили 95 беспилотников над Россией с 20:00 по 00:00 мск, сообщили в Минобороны.
По информации оборонного ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, ночью 8 мая на пути к столице было уничтожено 13 БПЛА.
