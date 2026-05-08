В Мексике владелица похоронного бюро умерла, увидев на работе тело мужа

В мексиканском штате Сонора произошла трагическая история с супругами, владевшими собственным похоронным бюро. Мужчина погиб после дорожной аварии, когда управлял катафалком и потерял контроль над автомобилем, съехав в кювет. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, пишет портал Need To Know.
После смерти тело мужчины доставили в принадлежащее семье похоронное бюро для подготовки к церемонии прощания. Его супруга, увидев мужа в гробу, испытала сильнейшее потрясение, которое привело к сердечному приступу.
Женщина скончалась спустя несколько часов после случившегося. Сообщается, что у пары осталась маленькая дочь.
