Собянин сообщил об уничтожении уже 78 беспилотников, летевших к столице

Силы противовоздушной обороны сбили четыре дрона ВСУ, которые летели на Москву. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Четыре беспилотника уничтожили средства ПВО Министерства обороны РФ, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
5 мая режим ракетной опасности впервые ввели в Ханты-Мансийском автономном округе — предупреждение звучало в регионе на протяжении примерно 40 минут. В эту же ночь на территории Приволжского федерального округа также объявили ракетную опасность — сирены работали в большинстве крупных городов.
Ранее вражеский БПЛА нанес удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. При этом губернатор региона Дмитрий Махонин призвал местных жителей отправиться в укрытие при включении локальных систем оповещения.