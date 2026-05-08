Собянин: Еще два беспилотника уничтожены на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА, которые летели на Москву. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Ранее ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. Губернатор региона Дмитрий Махонин призвал жителей отправляться в укрытие при включении локальных систем оповещения.
Утром 6 мая в результате атаки украинского беспилотника на один из заводов компании «Мираторг» в Брянской области на территории предприятия произошел пожар, в результате которого один из производственных корпусов был уничтожен. Инцидент произошел на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе региона.