NYP: взрослая американка притворялась 16-летней и ходила в школу

В США задержана жительница Нью-Йорка, которая притворялась 16-летней школьницей, сообщает газета New York Post.
Подозреваемая Кейси Клаассен в апреле текущего года поступила в одну из местных школ, представившись именем Шамара Рашад 2010 года рождения. Женщине удалось получить ученический билет и посещать занятия в течение двух недель.
Аферистку разоблачил директор школы, обнаруживший ее профиль в социальной сети. На странице Клаассен было указано, что она родилась 29 июля 1997 года. Там же она размещестила фото со своей маленькой дочерью.
В результате женщину арестовали. По ее собственным показаниям, она пошла на обман, чтобы получить дополнительные социальные выплаты и воспользоваться преимуществами, предоставляемыми школой.
На данный момент полиция Нью-Йорка проводит расследование по данному делу.
