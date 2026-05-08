NYP: взрослая американка притворялась 16-летней и ходила в школу

Директор школы в США разоблачил аферистку, которая притворялась 16-летней ученицей.

Источник: Аргументы и факты

В США задержана жительница Нью-Йорка, которая притворялась 16-летней школьницей, сообщает газета New York Post.

Подозреваемая Кейси Клаассен в апреле текущего года поступила в одну из местных школ, представившись именем Шамара Рашад 2010 года рождения. Женщине удалось получить ученический билет и посещать занятия в течение двух недель.

Аферистку разоблачил директор школы, обнаруживший ее профиль в социальной сети. На странице Клаассен было указано, что она родилась 29 июля 1997 года. Там же она размещестила фото со своей маленькой дочерью.

В результате женщину арестовали. По ее собственным показаниям, она пошла на обман, чтобы получить дополнительные социальные выплаты и воспользоваться преимуществами, предоставляемыми школой.

На данный момент полиция Нью-Йорка проводит расследование по данному делу.

Ранее сообщалось, что швейцарская пенсионерка отдала более 9 млн рублей мошеннику, который притворился голливудским актером Брэдом Питтом.

