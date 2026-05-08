Российские силы ПВО сбили 95 беспилотников ВСУ за четыре часа

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 95 украинских беспилотников над РФ за четыре часа. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило Министерство обороны России.
— В период с 20:00 до 24:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 95 украинских БПЛА над Брянской, Белгородской, Ростовской, Калужской, Воронежской, Курской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и над акваториями Черного и Азовского морей, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Ранее ВСУ с помощью дрона нанесли удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. Губернатор региона Дмитрий Махонин призвал местных жителей отправляться в укрытие при включении локальных систем оповещения.
Утром 6 мая в результате атаки украинского беспилотника на один из заводов компании «Мираторг» в Брянской области на территории предприятия произошел пожар, в результате которого один из производственных корпусов оказался уничтожен.
В компании уточнили, что инцидент произошел на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе региона.