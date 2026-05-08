На подлёте к Москве с начала суток сбили 20 БПЛА

«Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале в мессенджере «Макс».
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. В этот день мэр уже отчитывался об уничтожении 19 дронов, и теперь число сбитых продолжает расти.
Тем временем в Пермском крае приняли беспрецедентное решение. Губернатор Дмитрий Махонин заявил об отмене шествия войск Пермского гарнизона на 9 Мая. Причина — участившиеся атаки беспилотников в регионе и необходимость обеспечить безопасность жителей, не отвлекая силовые структуры от выполнения задач.
