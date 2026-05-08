Jerusalem Post: В Израиле подтвержден первый случай хантавируса

В Израиле впервые выявили случай заражения хантавирусом. Заболевание обнаружили у мужчины, недавно вернувшегося из поездки по Восточной Европе, однако точная страна его пребывания не раскрывается. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.
Сообщается, что симптомы появились спустя несколько месяцев после путешествия. Почувствовав ухудшение самочувствия и признаки инфекции, мужчина обратился за медицинской помощью.
Проведенные исследования подтвердили наличие хантавируса в организме пациента. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, при этом необходимости в интенсивном лечении нет.
Хантавирусы — это семейство вирусов, которые в основном распространяют грызуны. Человек заражается воздушно-пылевым путем. Летальность этого штамма достигает 40−50%, он вызывает тяжелый легочный синдром с остановкой дыхания.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил о возможности заразиться хантавирусом на даче.