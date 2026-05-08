Рыбака, пропавшего в середине марта во Владивостоке, нашли погибшим

Житель Владивостока, пропавший 13 марта во время рыбалки в районе станции Океанская, был найден мёртвым, об этом сообщается в ТГ-канале (18+) ПРОО «ПримПоиск».
«Сергей Геннадьевич К. найден… Погиб… Мы приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Напомним, что мужчина отправился на водоём, но так и не вернулся домой и перестал выходить на связь. Его автомобиль обнаружили у берега. В поисковой операции участвовали спасатели Владивостокской городской поисково-спасательной службы, волонтёры отряда «ПримПоиск» и родные пропавшего. Родственники подчеркнули, что у пожилого мужчины было хорошее здоровье, а также не было случаев потери памяти.