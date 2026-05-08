Взрыв произошёл в офисе партии премьера Нидерландов, поддерживающего Киев

В Гааге вечером 7 мая произошёл взрыв у центрального офиса нидерландской партии «Демократы-66» (D66), которую возглавляет премьер-министр страны Роб Йеттен. Как сообщает NOS, неизвестный бросил взрывное устройство в почтовый ящик здания.

Источник: Life.ru

После детонации в штаб-квартире выбило окна и повредило входную зону, помещения быстро затянуло дымом. В этот момент внутри проходила встреча молодёжного крыла партии — в здании находились около 30 человек. Никто из присутствующих не пострадал.

Полиция задержала предполагаемого злоумышленника менее чем через час после происшествия. Правоохранители выясняют мотивы нападения и обстоятельства подготовки атаки.

Роб Йеттен назвал произошедшее попыткой запугивания.

Напомним, 38-летний лидер партии «Демократы-66» возглавил правительство в феврале. Уже в марте Йеттен прибыл в украинскую столицу с официальным визитом. Он заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Амстердама.

Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше